  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Varank: Beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı
Siyaset

Bakan Varank: Beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı

Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesinin artarak devam ettiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:15:00 - 2021-02-22 19:04:22
Bakan Varank: Beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor" dedi.

Beyaz eşya ihracatında artış

Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki üretimi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. 2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leventbay

Ac yeniden ac cafekeri Lokantalari yeniden ..!!!  
  • Yanıtla
Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü
Dünya

Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Goma kentinde Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda,..
Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti
Dünya

Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden’ın beklenmedik kararı sonrası Suudi Arabistan, ABD’li Lockheed Martin şirketiyle bir anlaşma imzaladı.
Gara'daki HDP'li vekili ifşa eden teröristin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Gara'daki HDP'li vekili ifşa eden teröristin ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. HDP'li Taş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay