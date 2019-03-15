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Bakan Varank: “Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız çalışanın SGK primlerini ödeyeceğiz"

Sanayi ve Teknaloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz.

15 Mart 2019 Cuma 20:38
Bakan Varank: “Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız çalışanın SGK primlerini ödeyeceğiz"

Sanayi ve Teknaloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak." dedi.



Sanayi ve Teknaloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’daki açılış ve ziyaretlerinin ardından akşam yemeği için sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, 16 yılda yapılan yatırım ve projeler ile sağlam bir temel inşa ettiklerini belirterek, “Adımımı attığım her ilde sanayicilerimizle, üreticilerimizle mutlaka bir araya geliyor, görüş ve önerilerini bizzat dinliyorum. Siz ürettikçe, istihdamı arttırdıkça, ekonomi dinamizm kazanıyor ve talep canlı kalıyor. 16 senede sağlam bir temel inşa ettik, karşılaştığımız her zorluk bizi daha da güçlendirdi. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi sırada ekonomide bir üst basamağa çıkmak, katma değerli üretimi artırmak var." dedi.



Bakan Varank, "Sanayideki son dönem gelişmelerini yakından takip ediyoruz. İhtiyaca göre gerekli adımları atıyoruz. Reel sektör güven endeksinden yakın zamanda gözlemlediğimiz iyileşmeyi daimi kılmak istiyoruz. Buradan hareketle; istihdamı ve üretimi var gücümüzle destekliyoruz. Konu iş ve aş olduğunda hükumetimizin tüm öncelikleri bu doğrultuda şekilleniyor, devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Cumhurbaşkanımıza sizlerle birlikte verdiğimiz 2.5 milyon ilave istihdam sözünü tutmak istiyoruz. Bakın bunun için sizlere önemli teşvikler sunduk. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın, 3 ay boyunca prim ve vergilerinin yanı sıra maaşını da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor." diye konuştu.



Bakan Varank, şunları kaydetti: "Gördüğünüz gibi yükünüzü almak için uğraşıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Bu arada getirdiğimiz başka yenilikler de var. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10’luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip yeni piyasalar keşfedebilir, ürünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:38
  1. doğa

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