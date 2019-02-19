0553 313 94 23

Bakan Varank Adana’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

19 Şubat 2019 Salı 10:19
Bakan Varank Adana’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.


Gün boyu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.


Vali Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Varank, daha sonra şeref defterini imzaladı. Varank, ardından Vali Demirtaş ile bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Bakan Varank, Orhan Kemal Bulvarı esnafını ziyaret edecek, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni’nin seçim ofisinin açılışını yapacak, Bakım Yurdu Caddesi esnafı ve Adana Sanayi Odası ile Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    1. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    2. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
    3. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
    4. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
    5. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
    6. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    7. Avrupa borsaları
    8. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    9. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    10. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    11. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    12. Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da..
    13. Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru..
    14. Kaftancıoğlu'ndan 'HDP' talimatı!
    15. Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi..
    16. Asya borsaları
    17. Tour of Antalya’nın farkındalık sürüşü..
    18. Riskli yapılara ilişkin şikayetler arttı
    19. FOXplay ve Hepsiburada'dan iş birliği
    20. Palandöken: “Ünlü, spor camiası için..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun