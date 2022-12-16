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Tarım Bakan Vahit Kirişçi’den ödeme müjdesi
Tarım

Bakan Vahit Kirişçi’den ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den çiftçilere 713 milyon 836 bin TL’lik ödeme müjdesi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 16:59:00 -
Bakan Vahit Kirişçi’den ödeme müjdesi

Yeni Akit  Ankara

Sosyal medya hesabından çiftçilere yapılan ödemeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kirişçi, “713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” diye yazdı.

Ödeme yapılan alanlar

Bakan Kirişçi’nin paylaştığı bilgiye göre, ödemeler TMO alım prim desteği, hayvan genetik kaynakları koruma desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hastalıktan ari işletme desteği, atık-aşı-küpe uygulama desteği, et regülasyonu desteği, düve alım desteği, hayvan hastalıkları tazminat desteği alanlarında yapıldı.

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