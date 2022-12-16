Bakan Vahit Kirişçi’den ödeme müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den çiftçilere 713 milyon 836 bin TL’lik ödeme müjdesi geldi.
Yeni Akit Ankara
Sosyal medya hesabından çiftçilere yapılan ödemeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kirişçi, “713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” diye yazdı.
Ödeme yapılan alanlar
Bakan Kirişçi’nin paylaştığı bilgiye göre, ödemeler TMO alım prim desteği, hayvan genetik kaynakları koruma desteği, kırsal kalkınma yatırımları desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hastalıktan ari işletme desteği, atık-aşı-küpe uygulama desteği, et regülasyonu desteği, düve alım desteği, hayvan hastalıkları tazminat desteği alanlarında yapıldı.