Bakan Uraloğlu paylaştı! Köprü ve otoyollarda rekor yolcu

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşım hatlarında elde edilen rekorlara ilişkin paylaşımda bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 24 Haziran'da 22 bin 267 araç geçişi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Kıtaları birbirine kavuşturan yatırımlara imza atıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan köprünün ardından 'yeni rekor kalmamıştır artık' diye düşünenler, size sesleniyorum, yapmayın böyle... 'Ulaşımda devleşiyoruz' derken ciddiydik. Geliyor diğer rekorlar." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 23 Haziran'da 182 bin 723 araç geçişine ulaşıldığına işaret ederek, "Konforlu ve hızlı ulaşımı inşa ediyoruz. 'Son mu?' diye soruyorsanız, tabii ki hayır. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz yol da bitmiyor, tükenmiyor rekorlar." ifadelerini kullandı.

'Geliyor gelmekte olan'

Osmangazi Köprüsü'nden 24 Haziran'da 111 bin 770 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız. Bu daha başlangıç. Ardından eriştirip, kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz? Bekleyin, geliyor gelmekte olan."

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Bakan Uraloğlu, havalimanlarındaki rekorlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Ulaşımda zirveye uçuyoruz, rekordan rekora koşuyoruz. 24 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867'ye ulaşıldı. 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz."