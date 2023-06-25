  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Veliaht Soros'un açıklamasına bakın! Bu nasıl iş?

Bakan Yerlikaya’dan flaş göçmen açıklaması

'ABD Wagner'in darbe girişiminden haberdardı' iddiası! New York Times yazıdı

DEVA Partisi'nde üst düzey 4 istifa!

Erdoğan uyarmıştı... Wagner tehlikesini 4 yıl önce fark etti

Hakan Fidan yanında Dışişleri’ne kimleri götürdü… Nedir bu ‘Kültür istihbaratı’

Merkez Bankası'ndan Türkiye kararı: ilk sadeleştirme adımı! Kulislerde bu konuşuluyor

"Muharrem İnce'ye şantaj" davasında yeni detay: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik

Bakan Uraloğlu Otoyolu'nda ilk sürüşü yaptı! Önce müjde ardından bizzat test etti, inceledi!
Gündem Bakan Uraloğlu paylaştı! Köprü ve otoyollarda rekor yolcu
Gündem

Bakan Uraloğlu paylaştı! Köprü ve otoyollarda rekor yolcu

Yeniakit Publisher
2023-06-25 19:11:00 -
Bakan Uraloğlu paylaştı! Köprü ve otoyollarda rekor yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 ve 24 Haziran'da köprü ve otoyollarda araç geçişi, havalimanlarında ise yolcu rekoru kırıldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşım hatlarında elde edilen rekorlara ilişkin paylaşımda bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 24 Haziran'da 22 bin 267 araç geçişi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Kıtaları birbirine kavuşturan yatırımlara imza atıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan köprünün ardından 'yeni rekor kalmamıştır artık' diye düşünenler, size sesleniyorum, yapmayın böyle... 'Ulaşımda devleşiyoruz' derken ciddiydik. Geliyor diğer rekorlar." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 23 Haziran'da 182 bin 723 araç geçişine ulaşıldığına işaret ederek, "Konforlu ve hızlı ulaşımı inşa ediyoruz. 'Son mu?' diye soruyorsanız, tabii ki hayır. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz yol da bitmiyor, tükenmiyor rekorlar." ifadelerini kullandı.

'Geliyor gelmekte olan'

Osmangazi Köprüsü'nden 24 Haziran'da 111 bin 770 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız. Bu daha başlangıç. Ardından eriştirip, kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz? Bekleyin, geliyor gelmekte olan."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Uraloğlu, havalimanlarındaki rekorlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Ulaşımda zirveye uçuyoruz, rekordan rekora koşuyoruz. 24 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867'ye ulaşıldı. 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23