Bakan Uraloğlu İngiltere detayını açıkladı! Düşen Li̇bya uçağında sıcak geli̇şme

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın incelenme sürecine ilişkin, "Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara'da düşen, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın üçüncü bir ülke tarafından incelenip incelenmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, uçağın düşmesinin herkesi üzdüğünü söyledi.

Süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor, bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu birazcık zaman alacak bir işlemdir."

İncelemenin yapılacağı zamana ilişkin Uraloğlu, "Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere'ye gidecekler ve bu bahsettiğim bütün taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı, belki de daha fazlasını bulacaktır." dedi.

Uraloğlu, karakutunun İngiltere'de incelenip incelenmeyeceği sorusuna, "Evet, kesinlikle öyle. Karakutu ve ses kayıt cihazı, her ikisi de." yanıtını verdi.

- AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Çakır: "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik"

Öte yandan AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Çakır, "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar, net." ifadelerini kullandı.

"CHP seçmenlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanır." yanıtını verdi.

 

Yorumlar

ŞeyhŞamil

Düşürüldüğü şüphesi yüksek olan bir uçağın karakutusunu İngiltere'ye göndermek mi!!? Gülelim mi ağlayalım mı?Düş(ürül)en uçzk Fransız yapımı Dassault Falcon 50 değilmi? İtrailin 300 senelik kankası Fransa yada İngiltere'ye değil bugün çip uzay ve yapay zeka teknolojisiyle ABD Avrupa'yı fersah fersah geçmiş olan Çin'e gönderilmesi şart. Yoksa hiç gönderilmese bilmem kaç kişilik heyete boş yere otel uçak bileti harcırah masrafı yapılmasa daha iyi olur.İngiltere 'den gelecek sonuç belli ::uçak kuş sürüsüne çarptı, Yıldırım düştü, hava veya su boşluğu vardı, pilot sarhoştı..Bu önemli olayın karakutusunu İngiltere'ye gönderme fikrini bakanımıza önerenleri birde ksmu çalışanlarına performans ve iş değerlendirmei yapmadan güzel zam yapanları tebrik edip madalya vermek lazım hakikaten.Nasılsa son 657 li memur zammıyla enaz 3000 dolar maaş alıyorlarken şimdi sterlin olarak harcırah alıp İngliltere seyahati de yaparlar.Bu arada uçaklarda karakutu denilen cihazın 5G -10G yani yerçekiminin 5-10 katı uçakların düşmesi yere çarpma ile parçalanmayacak şekilde imal edilmiş olması lazımken karakutu hasar gördüyse ya jetuçağıno imal eden Fransa ya İngiltere kusurludur suçludur dava hakkı doğar.. Yada karakutu önceden hasarlanarak bırakıldı zaten pilot sonkonuşmadında elekttik arızası yaşadıklarını kuleye söylemişti.. Çayımızı içip rahatlayalım muhakkak bu işin sltondan kuş sürüsü çıkacaktıt, %100.
