Bakan Uraloğlu İngiltere detayını açıkladı! Düşen Li̇bya uçağında sıcak geli̇şme

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara'da düşen, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın üçüncü bir ülke tarafından incelenip incelenmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, uçağın düşmesinin herkesi üzdüğünü söyledi.

Süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor, bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu birazcık zaman alacak bir işlemdir."

İncelemenin yapılacağı zamana ilişkin Uraloğlu, "Heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere'ye gidecekler ve bu bahsettiğim bütün taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı, belki de daha fazlasını bulacaktır." dedi.

Uraloğlu, karakutunun İngiltere'de incelenip incelenmeyeceği sorusuna, "Evet, kesinlikle öyle. Karakutu ve ses kayıt cihazı, her ikisi de." yanıtını verdi.

- AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Çakır: "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik"

Öte yandan AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Çakır, "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar, net." ifadelerini kullandı.

"CHP seçmenlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanır." yanıtını verdi.