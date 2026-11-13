Bakan Uraloğlu’ndan AB açıklaması: e-imzalar karşılıklı tanınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında elektronik imzaların (e-imza) karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldığını bildirerek, "Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli e-imzaların ve mühürlerin AB ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, "Bu işbirliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz" ifadesini de kullandı.