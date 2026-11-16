Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

'77 İLİMİZİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK': Bakan Uraloğlu, Bakanlık bünyesindeki filoyu yenilemenin ve hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2002 yılında yalnızca 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla 6 ilimiz birbirine bağlıyken, bu yıl başında 30 bin kilometrelik tarihi eşiği de aşarak yol ağımızı 30 bin 292 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 33 bin 517 kilometreye ulaştırdık. Bu 30 bin kilometrelik eşik, 76 yıllık birikimimizin, azmimizin ve fedakarlığımızın somut bir nişanesidir. Ancak bilirsiniz ki yolu açmak kadar, o yolu 365 gün boyunca güvenli, konforlu ve açık tutmak da asli vazifemizdir. Konfor kadar emniyet de bizim için aynı değerde ve önemdedir. Bölünmüş yollarımız toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen, tüm ağda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 84’üne hizmet vermektedir. Hamdolsun, yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81 azalma kaydedilmiştir. Artık yalnızca uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmekle yetinmiyor, akıllı ulaşım sistemleriyle yol bakım ve işletme hizmetlerini de daha etkin ve hızlı hale getiriyoruz. Yollarımızın güvenle hizmet verebilmesi için gerekli bakımlarını yapıyor, kar, kış ve fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu amaçla her yıl makine parkımızı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Başlattığımız kapsamlı yenileme çalışmalarıyla, karla mücadele ve yol bakımı için en çok ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları envanterimize kattık" ifadelerini kullandı.