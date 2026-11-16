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Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

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Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle; hayati önemi haiz 263 adet makine ve 314 adet ekipman olmak üzere toplam 577 adet makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık. Bu alımların yüzde 80'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik" dedi.

#1
Foto - Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

Bakan Uraloğlu, Ankara'da Karayolları Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen '2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ile Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Törende Karayolları Genel Müdürlüğü personelleri de yer aldı.

#2
Foto - Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

'77 İLİMİZİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK': Bakan Uraloğlu, Bakanlık bünyesindeki filoyu yenilemenin ve hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2002 yılında yalnızca 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla 6 ilimiz birbirine bağlıyken, bu yıl başında 30 bin kilometrelik tarihi eşiği de aşarak yol ağımızı 30 bin 292 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 33 bin 517 kilometreye ulaştırdık. Bu 30 bin kilometrelik eşik, 76 yıllık birikimimizin, azmimizin ve fedakarlığımızın somut bir nişanesidir. Ancak bilirsiniz ki yolu açmak kadar, o yolu 365 gün boyunca güvenli, konforlu ve açık tutmak da asli vazifemizdir. Konfor kadar emniyet de bizim için aynı değerde ve önemdedir. Bölünmüş yollarımız toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen, tüm ağda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 84’üne hizmet vermektedir. Hamdolsun, yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81 azalma kaydedilmiştir. Artık yalnızca uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmekle yetinmiyor, akıllı ulaşım sistemleriyle yol bakım ve işletme hizmetlerini de daha etkin ve hızlı hale getiriyoruz. Yollarımızın güvenle hizmet verebilmesi için gerekli bakımlarını yapıyor, kar, kış ve fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu amaçla her yıl makine parkımızı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Başlattığımız kapsamlı yenileme çalışmalarıyla, karla mücadele ve yol bakımı için en çok ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları envanterimize kattık" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

'MAKİNE PARKININ YÜZDE 58'İNİ YENİLEMİŞ OLDUK': Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait makine parkındaki araçların gençleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Makine parkının ortalama yaşı 2002 yılında 18 iken yeni alımlarla bu oranı 10 yaş altına, 9.9'a düşürdük. Ekonomik ömrünü doldurmuş 21 yaş ve üzeri makinelerin oranını ise yüzde 57'den yüzde 16,9'a indirdik. 2016 yılından bu yana satın alınan 8 bin 886 adet makine ve ekipmanla makine parkının yüzde 58'ini yenilemiş olduk. 2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle, ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz 263 adet makine ve 314 adet ekipman olmak üzere toplam 577 adet makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık. Bu alımların yüzde 80'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik. Bu son alımlarla birlikte makine parkımızın yenileme değeri yaklaşık 768,5 milyon dolara yükselmiştir. Bugün itibarıyla Karayollarımız, 5 bin 818'i hareketli olmak üzere toplam 15 bin 335 makine ve ekipmanla hizmet vermektedir. Bugün envanterimize kattığımız bu modern ve teknolojik araçlarla filomuzun gücüne güç kattık" dedi.

#4
Foto - Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

'KAR VE BUZLA MÜCADELE 14 BİN 303 PERSONELLE YÜRÜTÜLECEK': Bakan Uraloğlu, kış hazırlıklarının tamamlandığını kaydederek, "Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ortamda yolculuk yapabilmesi için kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Bu çalışmalar, yurt genelindeki 68 bin 540 kilometrelik yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 13 bin 256 adet makine ve ekipman ile 14 bin 303 personelle yürütülecektir. Merkezlerimizde 830 bin ton tuz, 400 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 11 bin 500 ton tuz çözeltisi depolanmış ayrıca 929 kilometre kar siperi yapılmıştır. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin 500 adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor" diye konuştu.

#5
Foto - Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık

'KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI': Uraloğlu ayrıca, kış mevsiminde seyahat edecek sürücü ve yolcuların yola çıkmadan önce güzergah hakkında mutlaka bilgi edinmeleri gerektiği uyarısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiği kullanmaları, zincir ve takoz bulundurmaları elzemdir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi’nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, cep telefonu aplikasyonundan ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergah analizi programı ile öğrenebilirler. 15 Kasım yani dün itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu başlamıştır. Bu 5 aylık dönemde şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Kurala uymayanlara para cezası uygulanacak ve ceza puanı verilecektir" dedi. Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından yeni filoda yer alan bir çalışma aracına kış lastiği takarak sürücüleri kış şartlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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