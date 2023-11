Bakan Uraloğlu: Filistin için kalıcı çözüm tesis etmek zorundayız

Konuşmasında Filistin İsrail savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Uraoğlu, iki ülkenin Ortadoğu’da hakça, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının bölge istikrarı yönünden yaşamsal önem taşıdığı üzerine görüş birliği içerisinde olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, “Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Filistin için kalıcı çözümü tesis etmek zorundayız. Filistin meselesi görmezden gelindikçe bölgedeki normalleşme çabaları sonuçlanmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

2053’te demiryolu taşımacılığını yüzde 22'ye ulaştırmayı hedefliyoruz

İki ülke Cumhurbaşkanları eş başkanlığında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin her alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir platform görevi gördüğünü belirten Bakan Uraloğlu, “Altyapıdan denizciliğe, karayolu ve demiryolu taşımacılığından gemi inşa alanına kadar Bakanlığımız görev alanına giren pek çok konuda ülkelerimiz arasında önemli bir iş birliği potansiyeli mevcuttur” dedi. Yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini, iki ülke arasında her alanda giderek artan iş birliği ve ilişkilerin gelişmesinin her iki ülke için de yeni ufuklar açtığını belirten Uraloğlu, “Tüm ulaştırma ve altyapı sektörlerinde ekonomik ilişkilerin tarihsel ve siyasi bağlarımız çerçevesinde daha da ileriye taşınması gerektiğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu konuşmasına şunları ekledi: “Yatırım planlarımızda demiryolu taşımacılığına Türkiye olarak özel önem atfetmekteyiz. 2029 yılına kadar demiryolu taşımacılığını yüzde 11’in üzerine çıkarmayı ve 2053’de ise yüzde 22’ye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Ulaştırma alanında 2053 yılı yatırım hedefi 168 milyar dolar

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Türkiye’nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na değinerek, ulaştırma alanında 2002 yılından bu yana yaklaşık 194 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve 2053 yılına kadar yaklaşık 168 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını ifade etti.

Türkiye olarak, coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında artan ticarete daha fazla ulaşım altyapısı sağlamayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, “Özellikle Doğu-Batı bağlantısını geliştirmek amacıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Orta Koridorun demiryolu bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca, Hazar Denizi’ni doğrudan Türkiye’ye bağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun inşasıyla ilgili çalışmalar devam etmekte ve bölgemizin barış projeksiyonu olarak desteklenmektedir.” açıklamasında bulundu.

‘Kalkınma Yolu Projesi’ ile Basra Körfezi, Avrupa ve Orta Asya'ya bağlanacak

Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kalkınma Yolu Projesi, Batı Afrika’dan Güney Asya’ya ve Ortadoğu’yu da içine alan bölge ile Avrupa ve Orta Asya’ya arasındaki erişimlerde yük taşımacılığı için ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Mesela, Güney Asya’daki bir yük Irak’ın Faw Limanı’ndan sonra tek gümrük noktası geçişi ve mod değiştirmeden Avrupa sınırlarına ulaşacaktır. Keza, Basra Körfezi ile Cezayir de farklı bir güzergâh ile birbirine bağlanmış olacaktır. Bu anlamda Kalkınma Yolu projesi ülkelerimiz açısından daha da önem kazanmaktadır.”

Cezayirli paydaşlarla mevcut taşımaların geliştirilmesi ile yeni hat ve koridorlar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, “İş birliğimizin bir üst seviyeye taşınmasını hedefliyoruz” diyerek konuşmasına son verdi.

