Duyduk duymadık demeyin! Çevreyi katledenlere yeni tarife

ANIZ YAKMANIN CEZASI ARTIRILDI Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 699 bin 245 lira cezai işlem yapılacak. Kanuna aykırı olarak anız yakanlar, her dekar için 698,62 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak. Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 1 milyon 678 bin 359 lira idari ceza kesilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 41 bin 820 lira olacak. Mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 782 bin 106 liradan 3 milyon 128 bin 439 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 2 milyon 607 bin 30 lira ödeyecek.