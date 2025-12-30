Duyduk duymadık demeyin! Çevreyi katledenlere yeni tarife

GÖRÜLTÜ VE TİTREŞİME NEDEN OLAN KONUTLARA CEZA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 394 bin 534 lira ödeyecek. Öte yandan denizi kirleten deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına artırıldı. Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlarla kurup da çalıştırmayanlara 2 milyon 97 bin 997 lira idari para cezası uygulanacak. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı ise 13 bin 847, ulaşım araçları için 41 bin 820, iş yerleri ve atölyeler için 139 bin 746, fabrika ve şantiye için de 419 bin 509 lira olacak. Eğlence gürültüsünün cezası da 419 bin 509 lira olarak belirlendi. Kanun ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı şekilde veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 839 bin 122, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 20 bin 842 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.