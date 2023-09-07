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Ekonomi Bakan Uraloğlu: “Bakanlığımıza bağlı 38 deniz aracıyla yılda 1 milyon metreküp tarama yapıyoruz”
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: “Bakanlığımıza bağlı 38 deniz aracıyla yılda 1 milyon metreküp tarama yapıyoruz”

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:19:00 -
Bakan Uraloğlu: "Bakanlığımıza bağlı 38 deniz aracıyla yılda 1 milyon metreküp tarama yapıyoruz"

Ülke kıyılarımızda yapılan dip tarama çalışmalarının sel zararlarının en aza indirilmesinde dere ağızlarının açık tutulması hayati önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı 38 deniz aracıyla özellikle dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Uraloğlu, “Sel kaynaklı oluşan kum birikintileriyle balıkçı barınakları kullanılamaz hale geliyor. Dere ağızlarının kapanmasının önüne geçilerek, sel zararını en aza indirmek için açık tutmaya çalışıyoruz. Liman ve tersanelerde kapasite artışlarına cevap verebilmek için yüksek tonajlı gemilerin tersane ve limanlara giriş ve çıkışlarını sağlayabilmek için su derinliğini uygun derinlikte tutuyoruz.” dedi.

Çalışmaları İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay illerinde yoğunlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm ülke kıyılarında sürdürülen çalışmaların son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay illerinde yoğunlaştığını bildirdi. Uraloğlu, yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmalarının hedeflendiğini belirterek, “Balıkçı barınakları, dere ağzı taramaları, limanlar ve tersaneler de olmak üzere yıllık ortalama 1 milyon metreküp tarama faaliyeti yapacağız. Şu anda Zonguldak Limanı içerisinde eksi -6 metreden başlayan derinlikler, tarama sonrasında -9 metreye kadar düşürülecek. Yaklaşık 200 bin metreküp dip tarama yapılması planlanıyor. İlerleyen süreçte tarama faaliyetine 1000 metreküplük taşıma ve aynı zamanda tarama yapabilen deniz araçları da eklenecek." dedi.

“Sel zararını en aza indirmek amacıyla dere ağızlarını açık tutmaya çalışıyoruz”

Uraloğlu, dip tarama çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti: “Balıkçı barınakları için barınak içerisinde kum birikmeleri oluyor. Bu kum birikmesi denizi sığlaştırdığı için kullanılamaz hale geliyor. Barınakları kullanılabilir hale getiriyoruz. Dere ağızları, sellerden kaynaklı tıkandığı için, sel zararını en aza indirmek amacıyla dere ağızlarını açık tutmaya çalışıyoruz. Limanlar ve tersanelerde gemi boyutları, liman kapasiteleri arttığı için bu kapasiteye cevap verebilmek amacıyla yüksek tonajlı gemileri, tersane ve limanlara alabilmek veya girişlerini sağlayabilmek için su derinliğini bu vasıtalara uygun derinlikte tutuyoruz.”

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