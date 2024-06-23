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Ekonomi Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni rekor kırıldı
Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni rekor kırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 14:21:00 -
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda yeni bir rekorun kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran tarihinde toplamda 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşılarak bu yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarının kaydedildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı’nda 22 Haziran Cumartesi günü dış hatlarda bin 31, iç hatlarda 144 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 175 uçak trafiğine ulaşıldığını, dış hatlarda 178 bin 961, iç hatlarda 20 bin 790 olmak üzere toplam 199 bin 751 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında, bu tarihte yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını söyledi.

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