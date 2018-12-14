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Bakan Turhan'dan YHT kazasına ilişkin yeni açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanların doğru değerlendirme yapmadığını savundu.

14 Aralık 2018 Cuma 14:29
Bakan Turhan'dan YHT kazasına ilişkin yeni açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, dün Ankara'da meydana Yüksek Hılzı Tren kazasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.Turhan, 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanların doğru değerlendirme yapmadığını savundu.

İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:

"Dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu ilave güvenlik için, otomasyona geçmek için demir yollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir.

Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunu bu konuda son günlerde kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

Bakan Turhan, 'Çarpışan iki trende var mıydı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:29
  1. Ankara
  2. ankara
  3. hızlı tren
  4. sinyalizasyon
  5. Mehmet Cahit Turhan

YORUM YAZ

  • ihsihs16 dk önce
    Ülkemiz demir yollarında sinyalizasyon 30 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Milleti kandırırsınız da mahkeme-i kübrada kimi kandıracaksınız.Dünyanın neresinde sinyalsiz Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği yapılıyor?
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