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Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir"- "Ancak aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum"

11 Ağustos 2019 Pazar 09:06
Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu belirterek, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni etti.

Bakan Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirterek, "Bu vesileyle Mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi dileklerimle kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın bütün yaraları sarmak için vesile ve fırsat olduğunun unutulmamasını isteyen Turhan, şöyle devam etti:

"Çünkü bayramlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi için fırsattır. Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Ancak aile bağlarının daha çok güçlendiği müstesna günlerde bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum."

Seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli daha duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Turhan, "Bu duygularla aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla’dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:06
  1. Cahit Turhan
  2. Kurban Bayramı mesajı
  3. ulaştırma ve altyapı bakanı

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