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Bakan Turhan'dan ailelere tatil uyarısı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Dijital oyunları çocuklarla oynamak mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemlidir. Oyun kılıfı altında, geleneksel aile yapısını, kültürel kodlarımızı, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere büyük görevler düşüyor." dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:51
Bakan Turhan'dan ailelere tatil uyarısı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestr tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Ailelerin, internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olması gerektiğine dikkati çeken Turhan, günümüzde artık çocukların sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarda video izlediğini, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocukların çok fazla dijital oyun oynadığını dile getiren Turhan, internet kullanım yaşının her geçen gün düşmesinin, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşmasının, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Turhan, sanal dünya konusunda ebeveynlere önemli görevler düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"Son dönemde dünyada ve ülkemizde pek çok gencin olumsuz etkilenmesine sebep olan, oyun gibi görünüp yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı altında, geleneksel aile yapısını, kültürel kodlarımızı, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere büyük görevler düşüyor. Aileler, öncelikle şiddet, bağımlılık, müstehcenlik, İslamofobi, siber zorbalık ve istismar gibi tehlikeler barındıran bazı oyunların ve bilinçli kullanılmayan sosyal medyanın kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşmak için kullandıkları bir silah olabileceğinin farkında olmalıdır."

"Çocuklarla güçlü iletişim kanalı geliştirmeli"

Turhan, güvenli internet hizmetiyle çocukların internetin zararlı içeriklerinden korunacağını ifade ederek, çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmesi gereken ailelerin, sorgulayıcı ve yargılayıcı tutum yerine arkadaşça yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Çocukların bilgisayarda veya cep telefonu gibi teknolojik cihazlarda geçirdikleri süreye mutlaka sınır getirilmesi gerektiğine işaret eden Turhan, dijital oyunları çocuklarla oynamanın mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Turhan, ayrıca oyunların çocukların yaşına uygun seçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:51
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Tatil uyarısı
  3. ailelere uyarı
  4. sömestr tatili

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