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Bakan Turhan: “Yerli ve milli deprem yönetmeliği hazırlanıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, milli deprem yönetmeliği hazırlanacağını belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde ’Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’ ile depreme karşı hazırlıklı olunması bir devlet politikası haline getirilmiştir.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:33
Bakan Turhan: “Yerli ve milli deprem yönetmeliği hazırlanıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, milli deprem yönetmeliği hazırlanacağını belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde ’Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’ ile depreme karşı hazırlıklı olunması bir devlet politikası haline getirilmiştir. Öyle bir yönetmelik hazırlamalıyız ki başka ülkeler tarafından da kabul görüp, uygulansın" dedi.


Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla Karayolları Genel Müdürlüğünde başladı. Çalıştayda alanında uzman akademisyenler tarafından yerli ve milli deprem yönetmeliği hazırlanacak. Bakan Turhan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin jeo-stratejik konumu da dikkate alındığında ulaşımın öneminin çok daha iyi anlaşılacağını ifade ederek, “Biz, uzun yılların bilgi birikimiyle devreye soktuğumuz kolektif ulaşım aklı sayesinde jeo-stratejik konuma sahip olmak yetmez, onu hak ettiği ulaşım modlarıyla donatmak gerekir dedik ve tam bir ulaşım seferberliği başlattık. Tüm ulaşım modlarının yüksek kalite ve güven içinde birbiriyle entegrasyonu hep en temel önceliğimiz oldu. Neticede bugün düne göre kıyas kabul etmeyecek ulaşım alt yapısına sahip bulunuyoruz. 16 yıl gibi kısa sürede ülkemiz tarihinde görülmemiş imar ve inşa çalışmaları yürüttük. Otoyollar, bölünmüş yollar, havaalanları, limanlar, yüksek hızlı tren hatları, tüneller, köprüler İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dünyada parmakla gösterilen eserlere imza attık. Sonuç olarak tüm bu çalışmalarımızla bugün düne göre ulaşımı da, erişimi de çok daha kolay, güvenli ve müreffeh bir Türkiye’ye kavuşmuş bulunuyoruz. Elbette bu çalışmaları yapmak ve bu noktaya erişmek kolay olmadı. Tüm bunlar özveriyle, emekle, kolektif akılla, tecrübeyle, bilgi, birikim, cesaret ve inançla yapıldı, yapılmaya da devam ediyor” dedi.


Yapılan çalışmaların her bir adımının günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle atıldığını belirten Turhan, ”Her bir adımımızda kılı kırk yarıyoruz, bin düşünüp bir adım atıyoruz. İmkanlar dahilinde hemen her şeyimizin yerli ve milli olmasına da özellikle özen gösteriyoruz, büyük önem veriyoruz. Bu manada milli olmasına önem verdiğimiz bir konu da deprem yönetmeliği. Biliyorsunuz ülkemizin bir deprem gerçeği var ve bunu 1999 yılında çok acı bir şekilde yaşadık. 99 yılı, toplum olarak da devlet olarak deprem konusuna odaklanmaya başladığımız bir yıl olmuştur. Hükümetlerimiz döneminde ’Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’ ile depreme karşı hazırlıklı olunması bir devlet politikası haline getirilmiştir. Biz de Bakanlık olarak ulaştırma ve alt yapı çalışmalarımızda deprem güvenliğine en yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan mevcut yapılarımızı olası deprem hareketlerine karşı güçlendirirken, diğer yandan yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz. Maksat, deprem kapımızı çalmadan hazırlıklı olmak. Allah göstermesin yaşanması durumunda kaybın/hasarın en asgari düzeyde tutulması” diye konuştu.


Bugüne kadar belli ülkelerin hazırlamış olduğu deprem yönetmeliklerinden istifade edildiğini ancak yerli milli yönetmelik için atılan adımın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Turhan, ”Projelerimiz, bu yönetmelikler ışığında ihale edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bakanlık olarak buna bir son verip, yerli ve milli deprem yönetmeliğimiz için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmada belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Neticede AFAD tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan Türkiye Deprem Haritası var ve artık yaptığımız çalışmaları da dikkate alarak yabancı ülkelerin yönetmeliklerini kullanmamızı gerektirecek bir neden bulunmuyor. Şahsen bu çalıştayda ortaya konacak fikir ve önerilerin mevcut çalışmalara bilimsel derinlik kazandıracağı inancındayım. Öyle bir yönetmelik hazırlamalıyız ki başka ülkeler tarafından da kabul görüp, uygulansın. Olayın bir de bu yönü var ve bu nedenle bu çalıştayı çok önemsiyor, sonrasında gayri milli bir uygulamaya son vereceğimiz için de mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:33
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