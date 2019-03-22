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Bakan Turhan: “Türkiye’nin her tarafı gece gündüz İHA’larla kontrol ediliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin her tarafı İHA’larla dakika dakika gece-gündüz kontrol edildiğini ayrıca artık terör bölgelerinde kimsenin mağaradan kafasını çıkaramadığını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 22:51
Bakan Turhan: “Türkiye’nin her tarafı gece gündüz İHA’larla kontrol ediliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin her tarafı İHA’larla dakika dakika gece-gündüz kontrol edildiğini ayrıca artık terör bölgelerinde kimsenin mağaradan kafasını çıkaramadığını söyledi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Bakan Turhan, yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik tehditler ve savunma sanayi ile ilgili açıklama da bulundu.


Türkiye’nin etrafında yaşanan sınır ötesi ve sınır içerisindeki hadiselerde terör olaylarının önemli ölçüde önlenerek, bertaraf edildiğini dile getiren Bakan Turhan, “Nasıl yaptık bunu kendi işimizi kendimiz hallettik. Terörle mücadele de kullandığımız silahları kendimiz yaptık. Ülke savunmasında bugün artık Türkiye Cumhuriyeti kendi ihtiyacı olan savunma ve güvenlik malzemelerini yüzde 70’ini kendisi üretebilir haldedir. Bizim gerek sınır içi gerekse sınır ötesi harekâtlarda artık kendi silahlarımızı, ekipmanlarımızı, zırhlılarımızı, füzelerimizi kullanıyoruz.Bunu yapmasaydık sınır ötesinden ülkemizi tehdit eden terör olaylarına karşı bu harekâtları başarılı bir şekilde yapma imkânımız, fırsatımız olmazdı. Bunu kim yaptı? Biz bunun önünü açtık. Kendi silahlarımızı, kendi zırhlılarımızı, kendi havanlarımızı, toplarımızı, tüfeklerimizi, insansız hava araçlarımızı kendimiz üretiyoruz. Başkalarının eline bakmıyoruz. Başkalarından parasını vererek alacak olduğumuz silahları “ne için kullanacaksın”, kullanırken bile yanlış bilgilerle özellikle içimizdeki bu ülkenin, bu devletin yönetim kadrosunun, güvenlik kadrosunun içerisine girmiş olan terör örgütü uzantıları sayesinde bütün enerjimizi boşa harcıyorduk. Şimdi terör olaylarının olduğu bölgelerde kimse kafasını mağaradan dışarı çıkaramıyor” dedi.


Türkiye’nin günün 24 saati İHA’larla izlendiğini açıklayan Bakan Turhan, “Dün akşam Kütahya’dan helikopterle Etimesgut’taki hava üssüne indik. Orada bizi üssün paşası karşıladı. Biraz sohbet etme imkânımız oldu. Yaptıkları çalışmalardan biraz istişare etme fırsatı yakaladık. Günün 24 saati Türkiye’nin her tarafı İHA’larda dakika dakika gece-gündüz kontrol ediliyor. Cumhurbaşkanımızla o bölgelerdeki mitinglerimizde bölge insanının artık devlete inandığını, güvendiğini gördük. Eskiden o bölgelerde insanlar konvoya dönüp bakmaya korkuyorlardı. Şimdi bütün binalarda evlerde Türk bayrağı var. Yolların kenarları dolmuş. İnsanlar yollara dökülmüş. Artık devlete olan güven arttı. İnşallah oralarda o bölgelerde yaşayan insanlar da artık bu terör belasından en kısa zamanda kurtaracak, tamamen kendi sosyal hayatına dönecek işine gücüne bakacak” ifadelerini kullandı.


Ülke düşmanlarının oklarının hedefinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunduğuna dikkat çeken Bakan Turhan, “Bunun için güçlü olmamız lazım. Dış düşmanlarımız bu coğrafyada kendi emellerini gerçekleştirmedeki tek engel olarak Türkiye’yi ve onun liderini görüyorlar. Ne diyor İmam-ı Şafi hazretleri, ‘Eğer gerçek dostunu tanımak istiyorsan düşmanının hedef oklarına bak’. Düşmanımızın hedef okları kime dönmüş. Türkiye’ye ve onun liderine dönmüş. Bütün amaçları, hedefleri, çalışmaları, gayretleri bu ülkenin ekonomisini bu ülkenin istikrarını, bu ülkenin istikbalini karartıp burada istedikleri gibi oyunlarını hayata geçirmek bizi komşularımızdan daha kötü yapmak. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu anlamakta zorlanıyor muyuz? O kadar basiretimiz var. O kadar ferasetimiz, idrakimiz var. Biz birbirimize sarılarak, biz birbirimize inanarak, güvenerek, ilimle, bilimle, teknolojiyle ülkemizi kalkındırarak kendi kendimize yeten dünyadaki diğer mazlumlara da hamilik yapmak için çalışan bir ekibiz. Biz bunun için iktidara talibiz. Hepimiz liderimizin arkasında yürüyerek, ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için kurulan tuzakları yıkmaya, azimle gayretle menzilimize ulaşmak için fedakârca çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:51
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