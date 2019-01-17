Bakan Turhan karla mücadele merkezlerinden bilgi aldı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, Bolu Cankurtaran, Kayseri Pınarbaşı ve Bingöl Karlıova'ya görüntülü bağlandı, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, KGM'nin kar ve buzla mücadele faaliyetleri kapsamında otoyollar, devlet ve il yollarında 7 gün 24 saat çalışıldığını söyledi.

Kurumun ülke genelinde sorumlu olduğu yolların önem derecelerine, fiziki durumuna ve trafik hacmine göre her yıl "Kış Programı Haritası" hazırlandığını belirten Turhan, bu bilgilerin jandarma ve emniyet birimleri gibi trafik güvenliğini birlikte sağladıkları kurumlarla paylaşıldığını bildirdi.

Bakan Turhan, 2018-2019 yılı kış programında, 67 bin 932 bin kilometrelik yol ağının, 54 bin 746 kilometresinin daima açık, 8 bin 925 kilometresinin imkan bulundukça açılan, 4 bin 227 kilometresinin ise kar ve buz mücadelesi dışında bırakılan yollar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar, yurt genelinde 422 karla mücadele merkezinde 8 bin 778 makine ve ekipman ve 12 bin 307 personelle gerçekleştirilmekte. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 400 bin ton tuz, 382 bin ton tuz agregası, kritik kesimler için 2 bin 886 ton kimyasal buz çözücü merkezlerimizde depolanmıştır. Ayrıca yollarımızın tipi ve esinti nedeniyle sık sık kapanan kesimlerine 689 kilometre kar siperi yapılmıştır."

KGM'nin çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Turhan, kış mevsiminde seyahat edecek yol kullanıcılarının, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında 0312 449 91 99 nolu telefondan, ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM'nin web sitesinde hizmete sunulan güzergah analizi programından en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulamalarının mağduriyet yaşamamaları için önemli olduğunu söyledi.

Turhan, KGM bünyesindeki Karla Mücadele Merkezi'nde kara yolları yol ağının anlık trafik monitörleri üzerinden ve karla mücadele araçları takip edilerek izlendiğini, araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinin karla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip ilgililerle koordinasyon sağlandığını bildirdi.

Bakan Turhan, kış mevsimi başlamadan önce emniyet birimleri ve kara yolları yetkililerinin de araçlarının hazırlıklarını yapmalarının önemli olduğuna işaret etti.

Turhan daha sonra Bolu Cankurtaran Otoyol Bakım İşletme Şefi Ali Başak, Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Yaşar ve Bingöl Karlıova Ekip Başı Mehmet Çakmak ile görüntülü görüşerek buralardaki yol durumu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı, ekiplere kolaylıklar diledi.

Bolu Cankurtaran Otoyol Bakım İşletme Şefi Ali Başak da kar yağışının tekrar başladığını belirterek, 11 araç ve 130 personelle çalıştıklarını, ulaşımda aksama olmadığını söyledi.