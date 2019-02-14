Bakan Turhan: Bu seçim sınır ötesine bir sille...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Torul Belediye Başkanlığı binası önünde vatandaşlara hitap etti. Dün Rize'de, önceki gün Artvin'de inceleme ve ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Turhan, bölge insanının moralinin, heyecanının, gayreti ve motivasyonunun yerinde olduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinden beri halkın ihtiyacı olan hizmetleri, talepleri yerine getirmek için azimle, gayretle çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hizmet siyasetine devam ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. Bizler onun yol arkadaşlarıyız. Hizmet bayrağını devraldığımız günden bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözü, vadettiğimiz vaatleri Rabbime şükürler olsun onun izniyle birer birer yerine getirdik ve milletimizi, medeniyetimizi, geleceğe taşımak için ürettiğimiz projeleri de yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, bunların hepsinin vatandaşın desteği sayesinde olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Siz, 16 yıldır bize verdiğiniz desteği, Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz desteği kesseydiniz bu işler olmazdı. Dünya farklı bir evreye giriyor, dünya kutuplaşıyor, şekilleniyor. Çevremizde gelişen hadiseleri hepiniz yakından izliyorsunuz. Bu bizim yeni stratejiler, yeni kararlar, yeni fikirler, yeni tedbirler almamızı zorunlu kıldı. Bu seçimlerde bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Bu ülke sevdalıları, bu ülkenin bayrağına, milletine, vatanına, devletine sahip çıkanlar bir araya geldi. Akıl hocaları dışarıda olan, akılları kendine yetmeyenler ayrı bir ittifak kurdular. Adına illet mi dersiniz, zillet mi dersiniz ona siz karar verin."

"Sınırlar ötesine atılacak bir sillenin seçimi"

Yerel seçimlerin, sadece belediye başkanlarının, muhtarların, meclis üyelerinin seçileceği bir seçim olmadığına işaret eden Turhan, "Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimi. Bu kıtalar ötesine, sınırlar ötesine atılacak bir sillenin seçimi olacak. Birliğimizi, beraberliğimizi temin etmek için bu seçimlere bir ittifakla giriyoruz. Birbirimizi kıracak hareketler yapmayacağız, seçimlerde aday adayı olmuş arkadaşlarımız birbirlerine kırgınlıklarını bırakacaklar, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için birbirlerine sarılacaklar ve Genel Başkanımızın arkasından hep birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Turhan, mezheplerinin belli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İtikatta mezhebimiz, imanda mezhebimiz belli, siyasette mezhebimiz de belli. Bizim siyasetteki mezhebimiz, görüşümüz Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda bu ülkeyi, bu milleti geleceğe, hak ettiği yere taşımak, bugün itibariyle edindiği itibarı daha da geniş alanlara, daha da geniş coğrafyaya yayarak ki bu maya tutmuştur, bunun önünde artık kimse duramaz. İnşallah tekrar ecdadımızın bize bıraktığı mirası daha da büyüterek gelecek nesillere aktaracağız."

Davanın kutlu, mücadelenin gayretli olmasını dileyen Turhan, samimiyet, tevazu, azim ve gayretle bu seçim öncesi çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, daha sonra Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'nu makamında ziyaret ederek, ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı. Turhan, ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret etti.

"Hükümetimiz tedbir aldı tanzim satış sistemlerini kurdu, fiyatlar düştü"

Turhan, ziyaret ettiği manavın kendisine yönelttiği, "Fiyatlar daha da düşecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Demek ki bunlar spekülatif fiyatlardı, daha da düşecek. Bu cumartesi Antalya'daydım, bu ara o bölge çok yağmur aldı. Aslında hortum, Tarım Bakanımız da söyledi seraların yüzde 1'ini bile etkilemedi ama tabii içimizde bazı fırsatçılar var, onların oyunlarını bozmak için hızlı bir şekilde hükümetimiz karar aldı, tedbir aldı tanzim satış sistemlerini kurdu, fiyatlar düştü. Bundan sonra Antalya'da, Mersin'de, Ege'de, Akdeniz'de güneş açtı, piyasaya çok fazla mal girişi olunca fiyatlar inşallah daha da düşecek."

MHP Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret eden Turhan, MHP'nin Torul Belediye Başkan adayı Evren Evrim Özdemir ve partililere kolaylık diledi.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, "Birbirimizi üzmeyeceğiz, kırmayacağız destek olacağız. Türkiye'nin her tarafında inşallah bu milletin birlik ve beraberliği için hani diyor ya genel başkanlarımız 'bu maya tutmuştur.' Birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz, Allah kolaylık versin." dedi.

Torul Kalesi'ndeki cam seyir terasına da çıkan Turhan, buradan bir süre ilçeyi izledi. Turhan, cam terasa ulaşımı sağlayan bölgede kemençe eşliğinde horon tepti.