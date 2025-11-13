Bakan Tunç’tan Rojin soruşturmasında kritik temas

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, İspanya’nın başkenti Madrid’de yaptıkları görüşmede Rojin dosyasını ele aldı.

İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞMEDE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı için İspanya’da bulunan Bakan Tunç, İspanyol mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Rojin Kabaiş’in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla gerçekleştirilmekte olan İspanyol makamlarıyla adli iş birliğinin önemini vurguladı.

CEP TELEFONUNUN ÇÖZÜLMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bakan Tunç, “Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

GARCİA: KONUYU YAKINTAN TAKİP EDİYORUZ

İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek “Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en çabuk sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız da şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır” şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

İki bakanın görüşmesinde Türkiye ile İspanya arasında başta adli iş birliği olmak üzere başarıyla yürütülen ilişkiler de değerlendirildi.

Geçen yıl Valensiya’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenleri anan ve ailelerin acısını yürekten paylaştığını vurgulayan Bakan Tunç, İspanya’nın 2023 yılında meydana gelen depremlerde Türkiye’ye yönelik yardımlarının unutulmadığını ayrıca Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşun takdirle karşılandığını kaydetti.

Bakan Tunç, “Türkiye olarak, İspanya’nın Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşu da takdirle karşılıyoruz. Akdeniz’in iki kıyıdaş ülkesi olarak, Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlıyız.” dedi.

Türkiye ve İspanya’nın adli ve hukuki alanların yanında ticari, ekonomik, savunma alanlarında da önemli iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Bakan Tunç şöyle konuştu:

“İki ülke arasındaki adli iş birliği mekanizmalarının bugüne kadar olumlu ve karşılıklı güven içinde işlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Adalet Bakanlıklarımız arasında iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılması hem iade hem de adli yardımlaşma süreçlerinde kayda değer bir hız ve verimlilik sağlamaktadır.”

Bakan Tunç, başta UYAP olmak üzere Türkiye’de yargı alanındaki dijital çalışmalar hakkında bilgi vererek bakanlıklar arasındaki adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve daha etkin iş birliği yapılabilmesi için İspanya Adalet Bakanını Türkiye’ye davet etti. Ev sahibi bakan teklifi kabul ederek önümüzdeki yıl Mayıs ya da Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

ORTAK AÇIKLAMA İMZALANDI

Bakan Tunç ve İspanyol mevkidaşı Garcia görüşmenin ardından, terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele, ceza infaz kurumları, hâkim-savcı eğitimlerinde tecrübe paylaşımı, dijital adalet uygulamaları ve bilgi teknolojilerinde iş birliği gibi alanları daha da güçlendirmek amacıyla “Cezaî Konularda Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Açıklama”yı imzaladı.