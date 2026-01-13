Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Gerçeği ortaya çıkaracağız

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını kaydetti.

Sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, acılı ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Tunç, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımın eksiksiz şekilde atılmaya devam edileceğini bildirdi.