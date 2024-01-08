Bakan Tunç'tan menfur saldırıya ilişkin açıklama!

Bakan Tunç, açıklamasına "Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgana yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."