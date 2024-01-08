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Gündem Bakan Tunç'tan menfur saldırıya ilişkin açıklama!
Gündem

Bakan Tunç'tan menfur saldırıya ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 23:57:00 - 2024-01-09 00:02:46

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde İmam Galip Usta ile talebesine yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, açıklamasına "Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgana yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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