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Gündem Bakan Tunç’tan mağdur hakları, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili yeni düzenleme mesajı
Gündem

Bakan Tunç’tan mağdur hakları, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili yeni düzenleme mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 13:30:00 -
Bakan Tunç’tan mağdur hakları, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili yeni düzenleme mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde özellikle mağdur hakları, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili yeni düzenlemelere de yer vereceğiz” dedi.

Mağdur Hakları Danışma Kurulu 3'üncü toplantısı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bakan Tunç, kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplara adli destek sağlanması noktasında, onarıcı adalet ve sosyal hukuk devletine uygun şekilde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sistem için adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.

Yapılan yasal düzenlemeyle, 792 Çocuk Görüşme Merkezini faaliyete geçirdiklerini, Çocuk Görüşme Merkezlerinde 115 bin 279 işlem gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Tunç, "Bakanlığımızın çalışmaları arasındaki Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde özellikle mağdur hakları, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili yeni düzenlemelere de yer vereceğiz" dedi.

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