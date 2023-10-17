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Gündem Bakan Tunç'tan katliama ilişkin lanetleme!
Gündem

Bakan Tunç'tan katliama ilişkin lanetleme!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:21:00 -
Bakan Tunç'tan katliama ilişkin lanetleme!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyonistlerin Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıdını lanetledi.

Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, "İsrail’in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum." dedi.

Bakan Tunç mesajına şöyle devam etti:

Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır.

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