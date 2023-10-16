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Gündem Bakan Tunç'tan ihbar dilekçesi açıklaması
Gündem

Bakan Tunç'tan ihbar dilekçesi açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:57:00 -
Bakan Tunç'tan ihbar dilekçesi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bahse konu olan iddialarla ilgili HSK’nın ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Tunç, verilen izin üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir. İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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