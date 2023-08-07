Bakan Tunç'tan Derince'deki patlamaya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlama ile ilgili adli soruşturma açıldığını belirtti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kocaeli Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Elim hadisenin aydınlatılması için gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.