  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Tunç'tan Derince'deki patlamaya ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Tunç'tan Derince'deki patlamaya ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-07 22:06:00 -
Bakan Tunç'tan Derince'deki patlamaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Derince'de TMO silosunda meydana gelen patlama ile ilgili adli soruşturma açıldığını belirtti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kocaeli Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Elim hadisenin aydınlatılması için gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23