Bakan Tunç'tan 6284 açıklaması!

Bakan Tunç açıklamasında, "6284 maddesine beyan esastır yerine kanıt esastır getirildi" şeklindeki haberleri yalanladı.

Yılmaz Tunç konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Genelgede geçen bir cümle maalesef çarpıtılıyor. Orada (kanıta dayalı politika üretmek) nüfus bazlı saha araştırmalarından yola çıkarak, istatistiksel verilerle politika üretmeye yönelik bir cümle söz konusu. Kadına şiddet olaylarındaki hukuki delillerin tartışılmasıyla alakalı konu değil. Tamamen birbirinden farklı. Politika üretmek için saha analizleri, veriler, istatistiksel durumlarla alakalı bir konuyu, sanki kadına yönelik şiddet olaylarında artık delillerle ilgili tartışma olacak gibi konuyu farklı yöne çekiyorlar. Bununla alakası söz konusu değil.

Genelgedeki bir cümleyi çarpıtmanın hiç alemi yok. O cümlenin, kanıta dayalı politika üretme, özellikle saha analizleri, istatistiksel verilerle alakalı bir konu olduğunu herkes biliyor. Kadına şiddet olaylarındaki delillerle oradaki cümlenin hiçbir ilgi ve alakası yok."