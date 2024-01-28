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Gündem Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya'dan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya dair açıklama
Gündem

Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya'dan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya dair açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-28 13:53:00 - 2024-01-28 13:59:12

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olay yerine yaklaşmalarına izin verilmiyor.

Bakanlardan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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"Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanların içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Bakan Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında saldırıyı şiddetle kınadığını bildiren Tunç, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı!
Sarıyer'de kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı!

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Sarıyer'de kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı!

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