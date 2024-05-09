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Yaşam Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı
Yaşam

Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 03:30:00 -
Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrasında Orhan S.'yi aracının arkasına bağlayıp sürükleyen otomobil sürücüsü Şaban T.'nin, sevkedildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayı asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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