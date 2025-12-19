Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“İlk etapta 11. Yargı Paketi'ne, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında önemli maddeler eklenmiştir.” diyen Bakan Tunç, “Özellikle internet ortamında ve bilişim yoluyla işlenen suçlar ile bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık fiillerinin etkin bir şekilde soruşturulması, gecikmeksizin hesaplara el konulabilmesi ve mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yapılmıştır.” bilgisini verdi.

Telefon hatları sınırlandırılacak

Bakan Tunç şunları söyledi: “Söz konusu düzenlemeler Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçmiştir. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinde yer alan rapor şartı aranmaksızın, acele hâllerde Cumhuriyet savcılarının mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla el koyma kararı alarak hesaplara derhâl el koyabilmesine imkân tanınmaktadır. Ayrıca, telefon yoluyla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır. Telefon hatlarının belirli ölçülerde sınırlandırılmasına ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yetkiler verilmektedir. Bu hususlar kanun teklifinde yer almaktadır.”