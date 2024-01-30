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Gündem Bakan Tunç, Can Atalay'a ilişkin konuştu: karar okunurken küstah harekete sert sözler! 'Asla kabul edilemez'
Gündem

Bakan Tunç, Can Atalay'a ilişkin konuştu: karar okunurken küstah harekete sert sözler! 'Asla kabul edilemez'

Yeniakit Publisher
2024-01-30 23:47:00 - 2024-01-30 23:52:12
Bakan Tunç, Can Atalay'a ilişkin konuştu: karar okunurken küstah harekete sert sözler! 'Asla kabul edilemez'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki kararın Meclis kürsüsünden okunduğu sırada CHP, DEM ve TİP vekillerinin kürsüyü basmasına ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından Meclis kürsüsüne anayasa kitapçığı fırlatılmasına çok tepki gösterdi. Bakan Tunç, Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki kararın Meclis kürsüsünden okunduğu sırada CHP, DEM ve TİP vekilleri tarafından yapılan provokasyona sert tepki gösterdi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez.

TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.
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