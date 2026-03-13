  • İSTANBUL
Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler
Yasin Paşalı

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda bu akşam Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından, son dakika golüyle Samsunspor’u mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider durumda bulunan Galatasaray’ın 4 puan gerisinde, 2. sırada giriyor. Ev sahibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise geride kalan 25 haftada topladığı 14 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe’de tedavileri süren Edson Álvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Öte yandan Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise sarı-lacivertliler karşısında yalnızca 1 kez galip geldi. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER: Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Barış, Babicka, Larsson. Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Cherif.

