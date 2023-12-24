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Gündem Bakan Tuç'tan "ortak terör bildirisi"ni imzalamayan CHP'ye sert tepki
Gündem

Bakan Tuç'tan "ortak terör bildirisi"ni imzalamayan CHP'ye sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-12-24 06:46:00 -
Bakan Tuç'tan "ortak terör bildirisi"ni imzalamayan CHP'ye sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir” dedi.

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir.

Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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