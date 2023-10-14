Bakan Tekin'den öğretmenlere destek

Bakan Tekin, “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bahse konu olaylar nedeniyle adli ve idari süreçleri takip ederek davalara müdahil olmak için Bakanlığımız adına gerekli işlemleri başlatmaktadır. Hiçbir öğretmenimizin bu süreçlerde mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi ve eğitim ortamlarındaki her bir ferdimizi korumaya yönelik varsa gerekli mevzuat güncellemelerini ivedilikle gerçekleştireceğiz. Bir öğrenci velisi olarak herkesten, çocuklarımızı emanet ettiğimiz; yarınlarımızı şekillendiren öğretmenlerimize gereken itimadı, özeni ve saygıyı göstermesini istirham ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA



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