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Eğitim Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama! "Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"
Eğitim

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama! "Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2024-04-24 19:26:00 - 2024-04-24 19:40:30
Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama! "Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

"Fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"

Bakan Yusuf Tekin açıklamasında "AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık şu an 1 milyon 100 bin öğretmenimizin 799 bin 517’si atandı. Yüzde 75’ini biz atamışız. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz, atama da yapacağız.

Bakan Tekin "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

2 Haziran LGS takviminde bir değişiklik olmayacağını söyleyen Bakan Tekin, "Seçimlerin yenileneceği ilçelerde YSK ortak biçimde sınav takvimimize ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde sınavı yapabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok." dedi.
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