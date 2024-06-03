Bakan Tekin’den müfredat açıklaması: Neye itiraz ediyorlar merak ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

"Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebilecek mekanizmaların bize önerdikleri bazı referanslar var. 'Sizin müfredatınız ortalama OECD ülkesinin müfredatından daha yoğun.' diyorlar. Bu bir eleştiri konusuydu. 'Beceri odaklı eğitime geçti dünya sizin de buna geçmeniz lazım.' eleştirileri yapılıyordu. Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Müfredata ilişkin 67 bin görüş aldık. Gelen görüşler doğrultusunda revize yapılmaya çalışıldı. Programımızı 2024-2025 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere paylaştık. Katılımlı şekilde süreci ilerletmeye çalıştık. Hiçbir şeyi bilimsel değil diyerek çıkarmıyoruz, çıkarıyorsak gerekçesi vardır.

İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi itiraz ediyorsunuz? Laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Neyin demokrasi neyin laiklik olduğunu bu konuşmalar yapan kişilerden daha iyi biliyorum. AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda Türkiye Yüzyılı sloganı evet AK Parti sloganı... Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçiriyorum. Bunu objektiflik ölçüsünde yapacağız. Bir siyasi partinin seçim propagandası olmaktan çıktı artık konu. Çocuklarımızı dünyadaki çocuklarla en iyi şekilde rekabet edecek bir program ile yapmaya çalışıyoruz. Eleştirilere saygımız var. Bu her zaman revize olabilecek bir şey. Bir yenilik ortaya çıkabilir, onlar da müfredata tercih edilebilir."