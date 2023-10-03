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Aktüel Bakan Tekin miniklerin isteklerini dinledi
Aktüel

Bakan Tekin miniklerin isteklerini dinledi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:26:00 -
Bakan Tekin miniklerin isteklerini dinledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu’nda, ilk ders zili öncesi düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Bakanlığın resmi sitesinde yapılan paylaşıma göre, Başakşehir’de bulunan ortaokulu ziyaret eden ve öğrencilerle bir araya gelen Tekin, bayrak törenine katılıp İstiklal Marşı’nı okudu.
Bayrak töreninin ardından ders öncesi bahçede kültürfizik hareketleri yapan öğrencileri izleyen Tekin, daha sonra sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin isteklerini de dinleyen Tekin, son olarak öğretmen odasındaki öğretmenlerle de sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Tekin daha sonra İbn Haldun Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Programı’na katıldı ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi’nin açılışını yaptı.

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