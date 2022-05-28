Bakan tarih verdi! Kira düzenlemesi Meclis'e geliyor

Kira ve konut fiyatları alım gücünü zorlayan bir oranda artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut finansman desteğinin verilmesinin ardından rakamlar daha da yukarıya çıktı.

Devletin organları devreye girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm dünyada yaşanan bu olumsuz gelişmenin giderilmesi için denetimlerin artırılması gündeme geldi. Para cezaları uygulandı ve bir yasa değişikliğine gidilmesine karar verildi.

Çalışma grubu oluşturuldu

Kira artışlarıyla ilgili ne gibi çözüm önerileri üzerinde çalışıldığı sorulan Kurum, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturulduğunu, 10-15 gün içerisinde hem kiracıları mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenlemeyi Meclis'in onayına sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

"Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'te"

Bakan Kurum NTV canlı yayınında soruları yanıtlarken, konuyla ilgili yapılan çalışmalar için tarih vererek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de "Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir." açıklamasını yaptı.