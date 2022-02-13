Bakan Süleyman Soylu'dan net mesaj: Ne yaparsanız yapın bu millet size imkan vermeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir" dedi.

Bakan Soylu, Bafra ilçesinde inşaatı süren Hükümet Konağı'ndaki incelemesinin ardından partililerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece Anadolu coğrafyasının değil, mazlum coğrafyaların da sesi olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar vesayete karşı durduklarını ve durmaya devam ettiklerini vurgulayan Soylu, "İdam edilen başbakanlarla bizi ürkütmeye, idam edilen dışişleri bakanlarıyla bizi ürkütmeye, yapılan her darbeden sonra, 'Bu ülkenin patronu biziz' diye bize yukarıdan aşağıya buyruk sallamaya çalışanlara karşı tam 20 yıldır bu kadrolar milletle beraber, bu toprakların patronu millettir diyen bir anlayış ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta oluşturulmak istenen terör koridoruna geçit vermediğine de vurgu yaptı.

AK Parti'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri ve önemli yatırımlar yaptığına da işaret eden Soylu, şöyle devam etti.

"Ey AK Partili dava arkadaşlarım, 20 yıldır bütün dünyanın, kızanların da takip edenlerin de hayranlıkla... Ülkesini büyüttüğü bir davayı yürütüyorsunuz. Allah'ınızı severseniz başınız minareler kadar dik olsun. Sadece barajlar, şehir hastaneleri, spor tesisleri, kültür merkezleri yapmadınız. Sadece Marmaray, sadece Avrasya, sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet ve bir taraftan şu anda bütün dünyanın hayranlık duyduğu Çanakkale köprüsü, bunları değil. Dünyanın en büyük havalimanı, bunları değil, siz bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz."

Batı'nın sömürgeci tavrına karşı Türkiye'nin insan odaklı bir anlayış taşıdığını belirten Soylu, bunu tüm dünyaya gösterdiklerini de anlattı.

Dünyada göç, enerji ve ekonomik sorunlar yaşandığını, Türkiye'nin de bu süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Soylu, "Bütün bunların getirdiği bir ekonomik sorun var. Ekonomik bir girdap var bütün dünyada. Şu an herkes yaşıyor bu sorunu" dedi.

"O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur"

Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"AK Parti tam zamanında, dünyanın içinde Türkiye'de bu ülkeyi Anadolu coğrafyasında etrafındaki coğrafyasına ışık saçıyor. Tam da zamanında. Güçlü bir liderle tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Değer kaybına uğramayan bir liderle. Nasıl başlamışsa yolculuğuna öyle devam eden bir liderle öyle devam eden bir kadroyla. Üç yüz yıllık makası kapatıyoruz. Bu kadrolar buna ev sahipliği yapmaktalar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa'dan, Amerika'dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi var. 'Eğer bunlar 2023'ten sonra Türkiye'yi yönetmeye çalışırlarsa devam ederlerse eyvah biz yandık' anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur."

Dönem dönem dünyanın karşılaştığı sıkıntılardan Türkiye'ye sirayet edenler de olabildiğini söyleyen Soylu, "Bunu yine biz çözeriz, kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek? Ha çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy'deki belediye meclis üyesi o açıkladı; 'Erkeklerle erkeler, kadınlarla kadınlar evlenebilir' diye. Tövbe estağfurullah. Ya Resulullah akıl fikir ver. Bunları hiç tesadüfü sözler olarak görmeyin." dedi.

AK Parti'nin sadece ülkenin ekonomisini geliştirerek Türkiye'yi büyüten bir parti olmadığına işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir. Biz aileden kendi gücünü neşet eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bu ülkeyi aile yapısını, aile anlayışını tarumar etmek için, birbirimize olan saygıyı, sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti, hürmeti, el öpmeyi, bayramı, seyranı, cenazeyi, düğünü bizden alıkoymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 1960 darbesini yapıtılar yıkamadılar, 1971'i yaptılar yıkamadılar, 1980'i yaptılar yıkamadılar, 28 Şubatı yaptılar yıkamadılar, 27 Nisan'ı yaptılar yıkamadılar. Gezi'yi yaptılar yıkamadılar, 17-25'i yaptılar yıkamadılar. 6-8 Ekim'i yaptılar yıkamadılar. 15 Temmuz'u yaptılar yıkamadılar. Dolar saldırısı yaptılar yıkamadılar. Bu güçlü tutkun yapımız olduğu için yıkamadılar. Bunun için yıkamadılar. Şimdi bir taraftan değerlerimize, aile yapımıza, inancımıza geçmişte yaptıkları içerden yönettikleri ve saldırdıkları yapıları şimdi dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Hangi sivil toplum örgütlerine hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? 10 milyon dolarlarca... Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek."

Bakan Soylu, "Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak, dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar" dedi.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti.

Türkiye'nin huzurlu olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Soylu, Batum'dan Şam'a kadar, Yemen'den Bağdat'a kadar etrafındaki tüm coğrafyaya huzur getirmenin de bu milletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu sorumluluğu ancak Türkiye'nin yapacak gücü olduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Belki sıcağı sıcağına fark etmiyoruz ama 100 yıl sonradan bugüne bakıldığında dönüp 100 yıl sonraki nesiller diyecek ki 'Allah onların aldığı riskten, Allah onların gösterdiği cesaretten, Allah onların gösterdiği dik duruştan razı olsun.' Nasıl biz ecdadımız için söylüyorsak... Biz öyle bir nesiliz ki hem cumhuriyetin birinci asrını hem de cumhuriyetin ikinci asrını birlikte görebilecek nesiliz."

"2023'e kadar çok çalışmalıyız"

Emaneti hem devralan hem de devreden bir nesil olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte rahmet vardır. İkincisi de çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Milletin inancı, kararlılığı, samimiyeti bizim üzerimizdeki yükü alır götürür. Kapı kapı anlatmalıyız, ifade etmeliyiz. Hiç merak etmeyin. Algı operasyonlarının herhangi bir zararı söz konusu olmaz. Gerçekliktir önemli olan. Dünyada gerçekliği ortadan kaldırabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz gerçeği anlatalım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hep beraber ifade edelim bunu ortaya koyalım. Türkiye'nin tüm dünyaya söyleyecek sözü var. 2023'e kadar onun için çok çalışmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 2023'te bambaşka bir adım ortaya koyacağını ifade eden Soylu, "Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki şu Avrapa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanlara öyle bir mağlubiyet tattıracak ki o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak dünyanın o kelli felli bütün liderleri onun önünde saygı duruşu yapacaklar" diye konuştu.

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan ve güreş benzetmesi yapan Soylu şöyle devam etti:

"Bunlar paça kasnak birbirine girmişler. Deste midir, deste boy mudur? Başaltı mıdır, baş mıdır? Hiçbirisi belli değil. Herkes bir taraftan giriyor. Aday olmak için belediyeyi bırakmışlar, belediye melediye yok. Çalışma yok, yol yok, kış yok, kar yok. Ne olacak? 2023'te aday olacağız. E aday olacaksınız da milletin hali? Para bol. Para nereden geliyor? Hazineden geliyor. Belediyeden, hazineden geliyor. Bir kuruş kesilmiyor. Sonra da mağduriyet de mağduriyet... Hiç merek etmeyin biz çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz."

Soylu, AK Parti'nin, Cumhur ittifakı'nın, milletin, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok işin olduğunu belirterek, bunun için 2023'e keder çok çalışıp hakkı hakkaniyeti anlatacaklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı katıldı.