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Gündem Bakan Süleyman Soylu’dan e-imza açıklaması! Tarih verildi
Gündem

Bakan Süleyman Soylu’dan e-imza açıklaması! Tarih verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz'' diyerek e-imza ile ilgili tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:15:00 -
Bakan Süleyman Soylu’dan e-imza açıklaması! Tarih verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 2-4 Ekim tarihleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programına katıldığı bildirildi.

'Eğitim, denetim, takip'

Açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, her sene bakanlığın temaslarda olduğunu, geçen yılki temasının 'eğitim, denetim, takip' olduğunu belirtti. Bakan Soylu, bu kapsamda bakanlık tarihinin en yüksek eğitim ve denetimini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Soylu, özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir konsept değişikliğine gittiklerini belirtti.

Bakan Soylu, "Vatandaşımızın oradaki memnuniyetinin ne kadar arttığını görüyoruz. Bir taraftan kimlik kartımızın içine ehliyetimizi yüklüyoruz. Daha da var. TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz’’ dedi.

2021 yılında…

Ayrıca Bakan Soylu, E-imza'nın da yakında altyapısı ve hazırlıklarının tamamlanacağını belirterek, ‘İnşallah 2021 yılının belirli bir zaman diliminde o da kimliklere yüklenmiş olacak. Bir taraftan 112'ler var, acil çağrı merkezlerinin entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 olacak. Tek bir numaradan acil çağrı merkezlerine ulaşılabilecek’ dedi.

Temel hedef

Bakan Soylu, Bakanlık içinde bütün kurumların senkronizasyonunu, uyumunu ve aynı anlayışı sağlayabilme konusunda iradelerinde bütünlük sağlamak istediklerini kaydetti.

‘Bu temalar, bu prensipler, bu stratejiler sadece kağıt üzerinde veya konuşmalarda geçen soyut ifadeler değildir’ diyen Soylu, ‘’Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetim çok daha yoğun olacaktır. İl Özel İdareleri açısından önümüzdeki sürecin temel hedefi, verimliliği artırmaktır’’ dedi.

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