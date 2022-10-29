Bakan Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, güçlü ve büyük bir liderlikle, şehit ve gazilerin fedakarlığı, köklü bir medeniyetin gücüyle kurulan ve "10 yıl yaşayamaz" denilen Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içinde bulunulduğunu belirtti.

Millet olmayı "yolculuk" olarak nitelendiren Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"2200 yıllık devlet tarihimizin belki 100 yıllık bir etabını tamamlıyoruz ama şurası kesindir ki tamamladığımız bu yüzyıl özeldir, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektiğimiz, İstiklal Marşı'mızı yazdığımız birinci yüzyılımız özeldir. 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen güneş özeldir, tektir ve aziz milletimizin, kıyamete kadar dünyanın üzerinde kalacak imzasıdır. Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz. 21'inci yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı', bugün belki sadece bize ait bir tanım olabilir ama inanıyoruz ki çok kısa sürede dünyanın da tasdik ettiği, kullandığı ve bugün merhametsizlik ve güvensizlik girdabında boğulan insanlık için umut ışığı aradığı bir ifade ve bir iklim olacaktır."

Türkiye'nin, savunma sanayisi üretimleriyle, dünyaya göç yönetimiyle, insanlığa umut olan terör ve uyuşturucu mücadelesiyle, vesayet yapılarını bertaraf ederek ulaşılan demokrasi standartlarıyla, yerli otomobilinden yerli uçağa kadar belirlediği ve ulaştığı her hedefte, 29 Ekim 1923'ü armağan edenlere layık olduğunu, onların hayallerinden ve ideallerinden ayrılmadığını ispat ettiğini vurgulayan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri andı.