Bakan Süleyman Soylu ve Murat Kurum deprem simülatörüne girdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2'lik Düzce depremini simülasyonda yaşadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu, Kurum ve Yerlikaya simülasyon merkezinde 7.2'lik Düzce depremini yaşadı.
Bakanlar simülasyon sırasında eğilip başlarını korumaya alarak depremin sona ermesini bekledi.