Bakan Süleyman Soylu tarih verdi: Tek bir terörist kalmayacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapılan yeni kaymakamlık binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni binanın Eldivan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin çok badirelerden geçtiğini belirten Soylu, "Kimini dedelerimiz, kimini babalarımız, kimini anneler yaşadı, kimini bizler yaşadık. Bu ülkeyi naçar bırakmak, bu ülkenin insanına parmak sallamak, bu ülkenin insanına 'Sen kimsin haddini hududunu bil' demek için bin bir türlü senaryonun içine hep beraber gark edildik. Bu ülke zengin bir ülkedir. Bu ülke güçlü bir ülkedir ve bu millet asil bir millettir. Bizi kendimizden emin etmemek için, öz güvenimizi üzerimizden almak için, 'Siz ne işe yararsınız, siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz.' demek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" diye konuştu.

Türkiye'de bugüne kadar hizmet etmek isteyenlerin iftiralara, hakaretlere uğradığını, her türlü çelmenin takıldığını dile getiren Soylu, "Bir tek bu ülke zenginleşmesin, bu ülke büyümesin, bu ülke serpilmesin, bu ülke etrafındaki coğrafyaya umut olmasın, Müslüman olanlara istediğimiz eziyeti istediğimiz yerde yapabilelim diye bir anlayışı ortaya koyabilmek için yapmadıkları kalmadı. Her eser yapana, her millete hizmetkarlık yapana, her yol yapana, her baraj yapana... Tayyip Erdoğan bu ülkede sadece yol yapmadı, sadece baraj yapmadı, sadece dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapmadı, sadece otobanlar yapmadı, sadece şehir hastaneleri yapmadı. Tayyip Erdoğan, eğer bu ülkede hakkımızı savunabiliyorsak hakkımızı yemeye çalışanlara karşı bu ülkenin insanının haysiyetini ve onurunu ifade edebiliyorsak, bunu bize Menderes’in idamından sonra Tayyip Erdoğan kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Küçükken dedesiyle Ayasofya ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin insanının öz güvenini yükseltmedi. Kendi minarelerimizden ezanı bize dünyanın baskısıyla yasaklayanlara karşı, 'siz kimsiniz' diye elinin tersiyle itti ve bizi özgürlüğümüzle, hürriyetimizle ve kendi yapabileceklerimizin ne olacağını ortaya koyan bir anlayışla buluşturdu. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor" diye konuştu.

"Dağlarda yüzün altında terörist kaldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye büyük kabiliyet kazandırdığını, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'e çıkardığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na gidiyorduk. Kahramanlarımız oradaydılar. Askerimiz, Mehmetçiğimiz, jandarmamız hep beraber büyük mücadele içerisinde. Almanya dedi ki 'Tank giremez', Amerika dedi ki ‘Ben mühimmata ambargo koyuyorum, bundan sonra vermeyeceğim', Kanada 'Benim kameralarımı kullanamazsınız' dedi. Orada içeri girdik, ambargoyu koydular. Zannettiler ki bizi orada karanlıkta bırakacaklar. Zannettiler ki bizi orada dumura uğratacaklar. Mehmetçiğimiz içerideyken Amerika'nın vermediği, diğerlerinin vermediği mühimmatları üzerine ay yıldızı basarak bizim mühendislerimiz ürettiler. Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda telaş içerisindeler. Nasıl İdlib'i, Afrin'i, Cerablus'u, Azez'i, El Bab'ı, Rasulayn'ı, Tel Abyad'ı terör örgütleri idare edemiyor, nasıl Türkiye orada güvenli bölgeler oluşturdu? Eskiden Tendürek Dağı'nda her tarafta teröristler vardı. Cudi Dağı'nın her tarafında teröristler vardı. Tendürek Dağı'nın tepesinde sadece üs bölgesi ve ay yıldızlı bayrak yok, Türkiye bütün teknolojisini kahraman evlatlarıyla oraya yıktı, üs bölgesi kurmadı, uzay üssü gibi her tarafı görebileceği bir alan inşa etti. Bu dediğim bölgelerin hepsi tertemiz. Dağlarda yüzün altında terörist kaldı. Bir kardeşiniz ve evladınız, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, öyle bir irade ortaya koyuldu ki dün Jandarma komutanlarımızla birlikte toplantılar yaptık, hala bugün devam ediyorlar. 29 Ekim 2023, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız o günde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Bu ülkede bu çektirdikleri, yeter. Şimdi Gabar'da ne çıkıyor biliyor musunuz? Petrol. Hem de nasıl petrol, al traktöre koy kullan. Cudi Dağı'nda Tuşiyama Vadisi'ne indik, çok zor bir vadi. Bizimkiler oradaki teröristleri temizleyince indik, elimizi yere attık, çok yüksek kaloride bir kömür. Terör hepsini engelliyordu. Bingöl'ün genç ilçesinde 320 milyon ton şu anda demir cevheri çıkıyor. Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi bir fabrikada 600 milyon dolar başlangıç yatırımı yapılıyor. Ülkemiz bambaşka bir noktaya gidiyor. Amerika çıldırmasın da Avrupa kıskanmasın da ne yapsın."

Soylu, Türkiye'nin kendi mühimmatlarını, İHA'larını, SİHA'larını, şehir hastanelerini, dünyanın en büyük barajlarını yaptığını ve kendi gazını çıkarmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin yürüyüşünü, Türkiye Yüzyılı'yla hem 20'nci yüzyılın eksiklerini kapatarak hem de 21'nci yüzyılın altyapısını yapmaya çalışarak sürdüreceğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Tam 300 yıldan beri ecdadımıza da çok çektirdiler. Söyleyeceğim şudur, hepimiz faniyiz. Uzun olan öteki dünyadır. Hepimiz sınavdayız. Bu sınavda etrafımızdaki coğrafyayı görüyoruz. Madem o kadar itibarlıydınız Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, gıda krizini çözseydiniz. Tahıl koridorunu açsaydınız. Amerika bizden zengin değil mi? Zengin. Almanya bizden zengin değil mi? Zengin ama itibar zengini değil, sömürge zengini. Tıpış tıpış Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Tıpış tıpış Türkiye'nin ayağına geldiler mi? Geldiler. Ne dediler? 'Tayyip Erdoğan, şu tahıl koridorunu açar mısın? İki ülkeyi bir arada konuşturur musun?' Hani Almanya itibarınız var, hani Amerika itibarınız var, itibarınızı ortaya koysaydınız. İtibarları kalmadı. Anadolu coğrafyasının ve onun evlatlarının itibarları var bugün. Bunu çok net bir şekilde bütün dünya gördü ve takip etti."

"Bu yürüyüş kesilmeyecektir"

Şimdi bambaşka bir yolculuğa çıktıklarını, çalıştıklarını, gayret gösterdiklerini ve mücadele ettiklerini dile getiren Soylu, "İnşallah 14 Mayıs'ta bu millet, feraset sahibi bir millettir, gereğini yerine getirecektir. Buna olan inancım tamdır. Bu yürüyüş kesilmeyecektir Allah'ın izniyle. Bunu hep beraber sağlayacağız. Hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Büyük şehirlerde, her yerde uyuşturucuyla mücadele ettiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bana da çok kızıyorlar. Niye kızıyorlar? 'Okulların önünde uyuşturucu satan varsa ayağını kırın.' demişim polise. Şimdi yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın kardeşim. Bu kadar basit. Tarihin en büyük uyuşturucuyla mücadelesini yapıyoruz. Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz. Sabahın 4'ünde, 5'inde illere gidiyoruz, operasyonun düğmesine basıyoruz. Allah polisimizi, jandarmamızı muhafaza etsin diyoruz. Yola çıkıyorlar, kimi almaları gerekiyorsa alıyorlar. Şunu söylüyorum, aile birlikteliklerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi ve insanımızı cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Bizi dinimizden, inancımızdan, geleneğimizden, göreneğimizden, aile töremizden, ana babamızın bize öğrettiklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar."

Eskiden deprem, sel gibi afetler olduğunda "Nerede bu devlet?" denildiğini anımsatan Soylu, şimdi ise devlet ve milletin elinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "Vatandaşımın başına bir iş geldiğinde siz oraya gitmezseniz size bunun hesabını sorarım." diye talimat verdiğini anlatan Soylu, şunları belirtti:

"Hem o sorar hem bu millet sorar. Bunun inancı içindeyiz. Şimdi Allah'a hamdolsun bu devlet ve bu millet, elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Tüm arkadaşlarımızla, bütün kurumlarımızla çalışıyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Burada sizi eski halinize döndürmeden buradan ayrılmayacağız. 65 bin ev yapıldı sadece 2-2,5 yıl içinde afetzedelere. Öyle sosyal konut değil. Öyle yap da git konutlar değil. Birinci sınıf konutlar. Köylerdeki konutlarda, Tayyip Erdoğan bize dedi ki 'Öyle köy evleri yapacaksınız ki bundan sonra gelecek nesillerimiz onu örnek alacaklar. Sadece insanların o dönemdeki afetlerden dolayı karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları gidermek için değil, örnek konutlar yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz.' Şimdi birinci sınıf konutlar yapılıyor. Geldiğimiz nokta şurası, eğer köyün elektriği kesilmişse helikopterlerle o köye jeneratör indirdiğimiz, bir hastanın bir ilacı varsa, o hastaya o ilacı helikopterle götürdüğümüz kimseyi yalnız bırakmadığımız bir tabloyu bu devlet oluşturuyor."

Konuşmanın ardından yeni hükümet konağının açılış kurdelesinin kesildiği törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni hükümet konağı binasını gezen Soylu, daha sonra Eldivan Belediyesi ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.