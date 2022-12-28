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Gündem Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
Gündem

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa bize bu konuda sorumluluk veriyor. Kimse kusura bakmasın devlet, bir çadır yönetimi değildir. Anayasası, yasası var. Anayasa yetkisini kullandığımız için eleştirildik" dedi. Bakan Soylu, "İmamoğlu beni arayıp 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' ricasında bulundu. Ben 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:48:00 - 2022-12-28 16:43:01
Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır bu mücadelenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Ödediği büyük bedeller var. Dolayısıyla çok büyük tecrübesi var.

Türkiye terörle mücadelede büyük bir tecrübe edindi. Terörle mücadelede en büyük tehlikelerden birisi örgütün meşru alanları kullanması ve sızmasıdır.

Devlet tüm terör örgütleriyle mücadele ediyor. Çok şükür uzun uğraşlar sonucu kamuyu terör örgütlerinden arındırdık.

Anayasa bize bu konuda sorumluluk veriyor.

Kimse kusura bakmasın devlet, bir çadır yönetimi değildir. Anayasası, yasası var.

Anayasa yetkisini kullandığımız için eleştirildik.

PKK/KCK hareket edemiyorsa bu yetkiyi kullandığımız için.

FETÖ ile irtibat halindeki belediyelerde gereğini yerine getirmemiş olsaydık bugün Doğu ve Güneydoğu'nun hali ne olurdu? Biz bu konu hakkında da çok eleştirildik.

26 Kasım'da burada belediyeleriyle irtibatlı çalışanları aldıkları için İstanbul, Mersin, Adana, İzmir, Ayvalık'la ilgili bir İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma olduğunu ve bunun tamamlanması halinde dosyaların yargıya gönderileceğini söylemiştim.

İmamoğlu beni arayıp 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' ricasında bulundu. Ben "Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız" cevabını verdim.

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Yorumlar

Bahoni

İmamoğlu yalanladı.Aramadığını söyledi.ispatla ben istifa edeceğim.ispatlayamazsan sen istifa et dedi.

süleyman

Kahrolsun Fetö.
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