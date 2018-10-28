Bakan Süleyman Soylu inceleme yaparken bir terörist öldürüldü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Soylu, sınıra sıfır noktadaki Savaş Hudut Karakolu gözetleme kulesinde ilgili komutanlardan bilgi aldı.



Soylu'nun "sınır hattında bir şeyler görebiliyor muyuz?" sorusu üzerine komutan, "Görüntü vermiyorlar, gördüğümüz anda etkisiz hale getiriyoruz." yanıtını verdi.

Karakol çıkışında ise aynı komutanın "Şu anda sınır hattında bir teröristi etkisiz hale getirdik." demesi üzerine Soylu, bölgedeki güvenlik güçlerini tebrik etti.



Daha sonra Soylu, Akçakale Gümrük Kapısı yakınlarında konvoyuna sevgi gösterisinde bulunan, aralarında çocukların da bulunduğu grubu görünce aracından inerek yanlarına gitti.



Çocuklar ellerindeki bir metrelik tahtaya "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sizi seviyoruz" yazdıkları görüldü. Duygulanan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.



Bölgedeki vatandaşların ikram ettiği yöresel kahve olan mırradan içen Soylu, ilçenin Öncül Mahallesi'nde ise Akçakale Geçici Barınma Merkezi'nde görev yapan çalışanların da talep ve sorunlarını dinledi.