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Bakan Süleyman Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı temaslar bulunmak üzere üzere Hakkari'ye geldi.

01 Şubat 2019 Cuma 14:47
Bakan Süleyman Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı programlara katılmak üzere Hakkari'ye geldi.

Geniş heyet karşıladı

Bakan Soylu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, askeri erkan, kurum amirleri ve kadın futbol takımı tarafından karşılandı. 

Burada kadın futbolcularla sohbet eden Bakan Soylu, protokol üyeleri ile kara yoluyla Hakkari'ye geçti. 

Valilik binası önünde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Soylu, çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti ve Hacı Sait Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Soylu, program kapsamında kentteki kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:47
  1. Hakkari
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. STK

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  • VAHİDVAHİD1 sa önce
    adamlar eskide ellerinde viski kadehleri balolarda yemeklerde ülke yönetiyorlardı.

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