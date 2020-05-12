Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Biraz önce etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi... Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!"