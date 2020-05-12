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Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Biraz önce etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 20:03:00 - 2020-05-12 20:09:27
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Biraz önce etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti.. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi... Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!"

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