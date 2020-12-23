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Siyaset Bakan Süleyman Soylu: "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." deyip paylaştı
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu: "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." deyip paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında vergi ile ilgili yaptığı konuşmanın videosunu "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:29:00 - 2020-12-23 09:29:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözlerini paylaşarak "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Önce tasarruf yapacaksın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde israfa izin vermeyeceğim' diyeceksin. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücretliye gelince para yok deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Ahmet

Adam hesap uzmanı daha ögrenemediniz mi
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Yüksel

Şeytanın vücut bulmuş hali
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