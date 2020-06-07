Bakan Soylu’ya, ‘Seni destekliyorum’ diyen MHP’li vekilden çok konuşulacak çağrı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milletvekilliği düşürülen CHP’li ve HDP’liler nedeniyle yürüyüş kararı alan HDP’nin kapatılmasını ve yürüyüşün engellenmesini isteyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu bu konuda desteklediğini söyledi.
CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunarak düşürülmesinin ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün olağanüstü toplandı.
Ankara'ya 'Adalet ve Özgürlük' vurgusuyla başlatılacak olan yürüyüş.
Yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülük edeceği belirtildi.
Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması ve iki koldan yapılması planlanıyor.
Tepki yağdı
Provokasyon peşinde koşan HDP'nin söz konusu kararına sosyal medyada tepki yağdı.
HDP kapatılsın çağrısı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından HDP'nin kapatılmasını istediği bir çağrı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapan Enginyurt, şunları yazdı:
"HDP yürüyüşü yasal değildir. Devlete başkaldırıdır, provokasyondur. HDP kapatılsın. @suleymansoylu seni destekliyorum. Adalete, devlete, Türkiye Cumhuriyeti’ne isyan hedefli yürüyüşü durdurun. #hdpyürüyüşüdurdurulsun"