  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Soylu'dan 'uyuşturucu' mesajı: Ben inanıyorum ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben inanıyorum ki bu mücadelede (uyuşturucu) çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:25:00 - 2020-07-09 13:45:52
Bakan Soylu'dan 'uyuşturucu' mesajı: Ben inanıyorum ki...

Soylu, Anıttepe'deki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) Binası'nda "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Yarışmaya 204 üniversitenin 156'sından 1078 katılımcının katıldığını ve her birinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Soylu, yazılan öykülerdeki hissi, duyguyu ve motivasyonu sürdürmenin kendilerinin bir anlayışı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Sivil toplum kuruluşları, denetim kurumları, tüm kurum ve kuruluşlar, özellikle üniversitelerimiz ve TUBİM, hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ben inanıyorum ki bu mücadelede (uyuşturucu) çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede ortaya koydukları önemli gayret için Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını da tebrik etti.

Yarışmada, "Yırtık Akvaryum" öyküsüyle Nagihan Korkutata birinci, "Üçgenler" öyküsüyle Beytullah Peker ikinci ve "Yalnız+1" öyküsüyle Edanur Çiçek üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer ilgililer katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mucahid

Uyuşturucu Baronlarının Tek hedefi Türk Milleti ve İnancı İslam. Nesli Bozmak Ümmete Asker yetişmesini engellemek Allaha kafa tutmak.Bunun için tek çare belli.ASALA'yı tarihten silen düşünce. Görünüşte İllegal ama yasal olan Yerli ve Milli Teşkilat.Tıpkı Atası Sütcü İMAM gibi.Kimse Laf ebeliği yapmasın bunlar gerçek tabi gerçekten yok edilmek isteniyorsa çare bu. Ama Piyasa Şeytanlığıyla bu iş bitmez. Sabır Savaş Adım Müslüman......
  • Yanıtla

Ziya

Len portakal akparti kazanamaz noktayı koyarsa ben senden özür dileyeceğim eğer ak-parti kazanırsa sen özür dileyip gazeteciliği bırakacakmışım yoksa üfürük den haberlere devam edecekmisin hodri meydan
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı